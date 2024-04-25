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  • У Дніпрі посеред жвавої дороги між машин ходив фазан, а неподалік гуляв пітон разом з господинею

У Дніпрі посеред жвавої дороги між машин ходив фазан, а неподалік гуляв пітон разом з господинею

Сьогодні 22:02
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У Дніпрі на лівому березі посеред дороги гуляв фазан.

Новости Днепра про У Дніпрі посеред жвавої дороги між машин ходив фазан, а неподалік гуляв пітон разом з господинею

Популяція фазанів на Дніпропетровщині досить чимала, але птах, який гуляє посеред міста, все ще викликає здивування у перехожих. У Дніпрі цих пернатих бачили не раз, переважно на території приватного сектору, але сьогодні фазана помітили поміж машин на жвавій дорозі. 

Сьогодні Фазан на лівому березі кайфував, – коментують появу птаха на дорогах лівого берега містяни.

На відео видно, що птах зупинився посеред дороги, і не знав куди йому далі йти, адже поруч був жвавий потік машині.

Що цікаво, цього ж фазана бачили згодом на сусідній вулиці. Але цього разу птах бродив посеред зелених насаджень. 

Дніпрянка Тетяна в Facebook повідомила, що бачила фазана в палісаднику. Проте це ще не все. Згодом повз неї пройшла жінка, яка гуляла з пітоном на руках. Містянка дуже здивувалася появі змії на вулиці. 

Може хтось зоозону випустив у нас на районі? – запитує Тетяна. 

Новости Днепра про У Дніпрі посеред жвавої дороги між машин ходив фазан, а неподалік гуляв пітон разом з господинею

У коментарях під дописом відгукнулася власниця пітона. Дніпрянка зазначила, що часто гуляє змієм на вулиці. 

Багато приємних людей зустрічаю і багато історій дізнаюся, – розповідає власниця пітона. 

Люди просять берегти улюбленця та не губити його, бо бояться, що пітона можуть забити лопатою. 

Новости Днепра про У Дніпрі посеред жвавої дороги між машин ходив фазан, а неподалік гуляв пітон разом з господинею

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Новости Днепра про У Дніпрі посеред жвавої дороги між машин ходив фазан, а неподалік гуляв пітон разом з господинеюУкраїнська

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