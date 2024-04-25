У Дніпрі посеред жвавої дороги між машин ходив фазан, а неподалік гуляв пітон разом з господинею

Популяція фазанів на Дніпропетровщині досить чимала, але птах, який гуляє посеред міста, все ще викликає здивування у перехожих. У Дніпрі цих пернатих бачили не раз, переважно на території приватного сектору, але сьогодні фазана помітили поміж машин на жвавій дорозі.
Сьогодні Фазан на лівому березі кайфував, – коментують появу птаха на дорогах лівого берега містяни.
На відео видно, що птах зупинився посеред дороги, і не знав куди йому далі йти, адже поруч був жвавий потік машині.
Що цікаво, цього ж фазана бачили згодом на сусідній вулиці. Але цього разу птах бродив посеред зелених насаджень.
Дніпрянка Тетяна в Facebook повідомила, що бачила фазана в палісаднику. Проте це ще не все. Згодом повз неї пройшла жінка, яка гуляла з пітоном на руках. Містянка дуже здивувалася появі змії на вулиці.
Може хтось зоозону випустив у нас на районі? – запитує Тетяна.
У коментарях під дописом відгукнулася власниця пітона. Дніпрянка зазначила, що часто гуляє змієм на вулиці.
Багато приємних людей зустрічаю і багато історій дізнаюся, – розповідає власниця пітона.
Люди просять берегти улюбленця та не губити його, бо бояться, що пітона можуть забити лопатою.
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