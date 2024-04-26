Историческому музею в Днепре подарили Статую Свободы

Днепропетровский исторический музей имени Яворницкого отмечает 175 лет со дня своего основания.
Коллеги из Технического музея «Машины времени» решили презентовать «имениннику» необычный подарок — копию Статуи Свободы и Декларации о Независимости США. Что интересно, документ был подписан в 1776 году, когда также основали Екатеринослав.
Передаем ее вам, старейшим хранителям документов, связанных с нашим родным городом. В дополнение к декларации передаем вам статую Свободы, как символ свободы и независимости, актуальный для нашей страны сегодня. С праздником Вас, со 175-летним юбилеем, — написали на Facebook-странице Технического музея «Машины времени».
Отметим, Статуя Свободы – подарок американскому народу от народа Франции в знак дружбы, сложившейся между странами в годы Американской революции за Независимость. Памятник изготовляли во Франции как проект скульптора Фредерика Бартольди, а собирали скульптуру в США.
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