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  • Alyona Alyona и Jerry Heil на Евровидении будут собирать средства для восстановления гимназии на Днепропетровщине

Alyona Alyona и Jerry Heil на Евровидении будут собирать средства для восстановления гимназии на Днепропетровщине

Сегодня 11:47
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Представительницы Украины на Евровидении уже отправились в шведский Мальме, где в этом году пройдет песенный конкурс.

Новости Днепра про Alyona Alyona и Jerry Heil на Евровидении будут собирать средства для восстановления гимназии на Днепропетровщине

Из Киева в Мальме отправились артистки Alyona Alyona и Jerry Heil, которые представят Украину на Евровидении с песней Teresa & Maria. Как сообщили в Укрзализныце, 25 апреля певицы на поезде доберутся в Польшу, откуда — в Швецию, где будут готовиться к участию в конкурсе.

В этом году артистки вместе с UNITED24 будут собирать средства на восстановление Великокостромской гимназии в Днепропетровской области, чтобы 250 учеников смогли вернуться в свои классы.

Поезд традиционно отправился под конкурсную песню, чтобы сразу настроить исполнительниц на правильный лад. Желаем артисткам победы, уверены – это будет достойное представление Украины на международной арене и мощное проявление культурной дипломатии, – говорится в сообщении.

Песенный конкурс «Евровидение» состоится в Швеции. Полуфиналы конкурса пройдут 7 и 9 мая, а гранд-финал – 11 мая. Дуэт alyona alyona & Jerry Heil споет песню «Teresa&Maria» под номером 5.

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Новости Днепра про Alyona Alyona и Jerry Heil на Евровидении будут собирать средства для восстановления гимназии на ДнепропетровщинеУкраїнська Новости Днепра про Alyona Alyona и Jerry Heil на Евровидении будут собирать средства для восстановления гимназии на ДнепропетровщинеРусский

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