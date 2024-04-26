Alyona Alyona и Jerry Heil на Евровидении будут собирать средства для восстановления гимназии на Днепропетровщине

Из Киева в Мальме отправились артистки Alyona Alyona и Jerry Heil, которые представят Украину на Евровидении с песней Teresa & Maria. Как сообщили в Укрзализныце, 25 апреля певицы на поезде доберутся в Польшу, откуда — в Швецию, где будут готовиться к участию в конкурсе.
В этом году артистки вместе с UNITED24 будут собирать средства на восстановление Великокостромской гимназии в Днепропетровской области, чтобы 250 учеников смогли вернуться в свои классы.
Поезд традиционно отправился под конкурсную песню, чтобы сразу настроить исполнительниц на правильный лад. Желаем артисткам победы, уверены – это будет достойное представление Украины на международной арене и мощное проявление культурной дипломатии, – говорится в сообщении.
Песенный конкурс «Евровидение» состоится в Швеции. Полуфиналы конкурса пройдут 7 и 9 мая, а гранд-финал – 11 мая. Дуэт alyona alyona & Jerry Heil споет песню «Teresa&Maria» под номером 5.
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