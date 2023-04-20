В Днепропетровской области 8-й день ищут мужчину, имеющего особенности поведения

В Днепропетровской области разыскивают 49-летнего мужчину.

Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Милена».

Как рассказали волонтеры, Александр Пронякин ушел из дома 11 апреля и до сих пор не вернулся. Мужчина живет в поселке Кисличувата Никопольского района. В последний раз его видели в Томаковке, после чего связь с ним окончательно оборвалась.

Сейчас необходима помощь свидетелей, которые могла видеть мужчину.

Приметы: рост 187 сантиметров, среднего телосложения.

Был одет: светлая куртка с черными пуговицами, черная фуражка, темные брюки.

Приметы: имеет особенности поведения, татуировки на левом запястье в виде группы крови «II(-)», отсутствует ноготь на мизинце левой руки.

Напомним, в Днепре ищут двух маленьких братиков, которых забрала из больницы мама, которую лишили родительских прав.

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