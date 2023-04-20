В Днепре в субботу и вторник будут выключать свет на 9 часов: адреса

В Днепре в субботу, 22 апреля, и во вторник, 25 апреля, будут выключать свет. Это касается абонентов Центральной энергетической компании.
Причина – проведение ремонтных работ.
Об этом сообщили в ТГ-канале компании.
Так, 22 апреля с 09:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по адресу:
А 25 апреля света не будет с 08:00 до 17:00 по адресам:
Советуем зарядить телефоны и повербанки!
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре некоторые жители остались без воды: адреса.
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Александра Лучка
Автор:
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