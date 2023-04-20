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В Днепре в субботу и вторник будут выключать свет на 9 часов: адреса

Сегодня 16:58
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Важная информация!

Новости Днепра про В Днепре в субботу и вторник будут выключать свет на 9 часов: адреса

В Днепре в субботу, 22 апреля, и во вторник, 25 апреля, будут выключать свет. Это касается абонентов Центральной энергетической компании.

Причина – проведение ремонтных работ.

Об этом сообщили в ТГ-канале компании.

Так, 22 апреля с 09:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по адресу:

  • просп. Богдана Хмельницкого: 142.

А 25 апреля света не будет с 08:00 до 17:00 по адресам:

  • ул. Макарова: 2;
  • ул. Павла Чубинского: 1, 2А, 3, 5, 5А.

Советуем зарядить телефоны и повербанки!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре некоторые жители остались без воды: адреса.

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