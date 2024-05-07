Погода на 7 мая: в Днепре будет тепло

Согласно прогнозам синоптиков, и утром, и вечером в Днепре будет облачная погода, днем возможно небольшое прояснение. Без осадков! Утром температура воздуха +13°. До обеда столбики термометра будут показывать до +24°. Скорость ветра до 7 метров в секунду.

12-летний взрывник: В Днепре ребенок «заминировал» дом В воскресенье, 5 мая, около 17:45 женщине позвонил мужчина и сообщил, что ее дом на улице Токарной в Днепре заминирован. 7 просмотров