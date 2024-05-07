Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Погода на 7 мая: в Днепре будет тепло

Сегодня 06:15
просмотров

Хорошего дня, друзья!

Новости Днепра про Погода на 7 мая: в Днепре будет тепло

Согласно прогнозам синоптиков, и утром, и вечером в Днепре будет облачная погода, днем возможно небольшое прояснение. Без осадков! Утром температура воздуха +13°. До обеда столбики термометра будут показывать до +24°. Скорость ветра до 7 метров в секунду.

Народные приметы на 7 мая: 

  • Погода холодная и дождливая — меда будет мало.
  • Распустились березовые почки — пора сеять овес.
  • На заре небо желтеет — несколько дней будут дождливыми.
  • Если калина еще не зацвела — не стоит сеять поздние яровые.

Читайте также:

Новости Днепра про Погода на 7 мая: в Днепре будет теплоУкраїнська Новости Днепра про Погода на 7 мая: в Днепре будет теплоРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Погода на 6 мая: в Днепре будет облачно с прояснениями
    Новости Днепра
    Вчера 06:15
    Погода на 6 мая: в Днепре будет облачно с прояснениями

    Хорошего дня, друзья!

    Погода на 5 мая: в Днепре ожидается переменная облачность
    Новости Днепра
    05.05.2024 06:15
    Погода на 5 мая: в Днепре ожидается переменная облачность

    Хорошего дня, друзья!

    Погода на 4 мая: в Днепре будет солнечно
    Новости Днепра
    04.05.2024 06:15
    Погода на 4 мая: в Днепре будет солнечно

    Хорошего дня, друзья!

    На Днепр и область надвигаются заморозки в Пасхальные дни
    Новости Днепра
    03.05.2024 08:45
    На Днепр и область надвигаются заморозки в Пасхальные дни

    Уровень опасности - желтый!

    Последние новости

    Стрельба на турбазе под Кривым Рогом: полиция сообщила детали
    Стрельба на турбазе под Кривым Рогом: полиция сообщила детали

    Мужчины устроили разборки с оружием.

    Вчера 22:02
    6
    просмотров
    Кровавая драка на проспекте Героев в Днепре: выяснились подробности
    Кровавая драка на проспекте Героев в Днепре: выяснились подробности

    В Днепре на проспекте Героев произошла кровавая потасовка.

    Вчера 21:21
    14
    просмотров
    Жителя Днепропетровщины будут судить мужчину, который 7 лет развращал свою падчерицу
    Жителя Днепропетровщины будут судить мужчину, который 7 лет развращал свою падчерицу

    Человек, который развращал свою падчерицу, пойдет под суд.

    Вчера 20:47
    4
    просмотров
    Житель Кривого Рога украл из магазина десять шоколадок и бутылку «Живчика»
    Житель Кривого Рога украл из магазина десять шоколадок и бутылку «Живчика»

    В Кривом Роге задержали вора сладостей.

    Вчера 20:11
    3
    просмотров
    «Сидите бл**ь в своем Львове»: блогерша из Днепра Алхим снова «наехала» на жителей Львова
    «Сидите бл**ь в своем Львове»: блогерша из Днепра Алхим снова «наехала» на жителей Львова

    Анна Алхим снова оскандалилась своими заявлениями о жителях Львова.

    Вчера 19:40
    15
    просмотров
    12-летний взрывник: В Днепре ребенок «заминировал» дом
    12-летний взрывник: В Днепре ребенок «заминировал» дом

    В воскресенье, 5 мая, около 17:45 женщине позвонил мужчина и сообщил, что ее дом на улице Токарной в Днепре заминирован.

    Вчера 19:28
    7
    просмотров
    В Днепре на Победе посреди дороги лежит окровавленный мужчина
    В Днепре на Победе посреди дороги лежит окровавленный мужчина

    На проспекте героев в Днепре мужчина лежит в крови посреди дороги и не может подняться на ноги.

    Вчера 18:39
    18
    просмотров
    В Днепре на Кёльнском бульваре заметили маму-утку на прогулке с утятами (ВИДЕО)
    В Днепре на Кёльнском бульваре заметили маму-утку на прогулке с утятами (ВИДЕО)

    В Днепре заметили маму-утку, которая привела своих детенышей на променад по центру города.

    Вчера 18:35
    2
    просмотров
    Требовал 600 долларов ежемесячно: на Днепропетровщине задержали полицейского-взяточника
    Требовал 600 долларов ежемесячно: на Днепропетровщине задержали полицейского-взяточника

    Днепропетровский городской прокуратор сообщил о подозрении во взятке правоохранителю.

    Вчера 18:02
    4
    просмотров
    Закрылась от патрульных в машине: в Днепре водитель перевозила крупную партию безакцизных сигарет
    Закрылась от патрульных в машине: в Днепре водитель перевозила крупную партию безакцизных сигарет

    В Днепре патрульные остановили водительницу, перевозившую крупную партию безакцизных сигарет.

    Вчера 17:57
    9
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх