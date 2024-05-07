Погода на 7 мая: в Днепре будет тепло

Согласно прогнозам синоптиков, и утром, и вечером в Днепре будет облачная погода, днем возможно небольшое прояснение. Без осадков! Утром температура воздуха +13°. До обеда столбики термометра будут показывать до +24°. Скорость ветра до 7 метров в секунду.
Народные приметы на 7 мая:
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Хорошего дня, друзья!
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