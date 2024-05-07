В Кривом Роге растратили 900 тыс грн, выделенных на ремонт моста

Следственные отделения полиции №3 Криворожского районного управления полиции ГУНП в Днепропетровской области установили, что обвиняемые заведомо внесли ложные сведения в официальные документы относительно объемов, стоимости выполненных работ и строительных материалов. А оставшиеся средства делили между собой. Таким образом, нанеся ущерб местному бюджету в размере 900 тысяч гривен.
В настоящее время ущерб полностью возмещен. Согласно ст. 191 ч. 5, ст. 28 ч. 2 и ст. 366 ч. 2 УК Украины обвиняемым инкриминирована растрата имущества в особо крупных размерах и служебный подлог по предварительному сговору группой лиц.
Читайте также:
Автор:
В Днепре подрались мужчины, вмешавшиеся в ссору между двумя местными…
В Днепре на проспекте Героев произошла кровавая потасовка.
В Кривом Роге задержали вора сладостей.
Днепропетровский городской прокуратор сообщил о подозрении во взятке правоохранителю.
На Правобережье Днепропетровщины впервые обнаружили редкую орхидею.
В Днепре подрались мужчины, вмешавшиеся в ссору между двумя местными жительницами.
Хорошего дня, друзья!
Мужчины устроили разборки с оружием.
В Днепре на проспекте Героев произошла кровавая потасовка.
Человек, который развращал свою падчерицу, пойдет под суд.
В Кривом Роге задержали вора сладостей.
Анна Алхим снова оскандалилась своими заявлениями о жителях Львова.
В воскресенье, 5 мая, около 17:45 женщине позвонил мужчина и сообщил, что ее дом на улице Токарной в Днепре заминирован.
На проспекте героев в Днепре мужчина лежит в крови посреди дороги и не может подняться на ноги.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!