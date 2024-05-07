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В Кривом Роге растратили 900 тыс грн, выделенных на ремонт моста

Сегодня 11:19
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Заместителя директора департамента и главного специалиста горсовета Кривого Рога будут судить за кражу из бюджета города.

Следственные отделения полиции №3 Криворожского районного управления полиции ГУНП в Днепропетровской области установили, что обвиняемые заведомо внесли ложные сведения в официальные документы относительно объемов, стоимости выполненных работ и строительных материалов. А оставшиеся средства делили между собой. Таким образом, нанеся ущерб местному бюджету в размере 900 тысяч гривен. 

Новости Днепра про В Кривом Роге растратили 900 тыс грн, выделенных на ремонт моста

В настоящее время ущерб полностью возмещен. Согласно ст. 191 ч. 5, ст. 28 ч. 2 и ст. 366 ч. 2 УК Украины обвиняемым инкриминирована растрата имущества в особо крупных размерах и служебный подлог по предварительному сговору группой лиц.

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Новости Днепра про В Кривом Роге растратили 900 тыс грн, выделенных на ремонт мостаУкраїнська Новости Днепра про В Кривом Роге растратили 900 тыс грн, выделенных на ремонт мостаРусский

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