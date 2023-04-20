В Днепре некоторые жители остались без воды: адреса

Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».
Так, в связи с проведением аварийных работ по ул. Калиновая, 1; ул. М. Рыльского, 155; ул. Маяковского, 7 прекращено водоснабжение:
Водоснабжение обещают возобновить в течение дня.
Напомним, ранее мы писали, что в горсовете Днепра прокомментировали подтопление: может затопить районы.
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