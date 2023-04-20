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В Днепре некоторые жители остались без воды: адреса

Сегодня 14:23
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Сегодня, 20 апреля, некоторые жители Днепра остались без воды.

Новости Днепра про В Днепре некоторые жители остались без воды: адреса

Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».

Так, в связи с проведением аварийных работ по ул. Калиновая, 1; ул. М. Рыльского, 155; ул. Маяковского, 7 прекращено водоснабжение:

  • ул. Калиновая, 1;
  • просп. Петра Калнышевского, 44-68;
  • ул. Богдана Хмельницкого, 11а, 19а;
  • ул. Рыльского;
  • ул. Кожедуба;
  • ул. Моторная;
  • ул. Хуторская;
  • ул. Стефаника;
  • ул. Пристань;
  • ул. Лодочная;
  • пос. Волосское;
  • пос. Ракшевка;
  • пос. Каменка.

Водоснабжение обещают возобновить в течение дня.

Новости Днепра про В Днепре некоторые жители остались без воды: адреса

Новости Днепра про В Днепре некоторые жители остались без воды: адреса

 

Новости Днепра про В Днепре некоторые жители остались без воды: адреса

 

Напомним, ранее мы писали, что в горсовете Днепра прокомментировали подтопление: может затопить районы. 

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