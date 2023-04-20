В Днепре некоторые жители остались без воды: адреса

Напомним, ранее мы писали, что в горсовете Днепра прокомментировали подтопление: может затопить районы.

Так, в связи с проведением аварийных работ по ул. Калиновая, 1; ул. М. Рыльского, 155; ул. Маяковского, 7 прекращено водоснабжение:

В Днепре будут искать немецкое кладбище на территории больницы.

В последние дни Днепр и область страдают от подтоплений, а…

В Днепре есть несколько ЖК цена квартир в которых исчисляется…

Как выглядят квартиры в самых дорогих ЖК Днепра: «Амстердам», «Башни», «Амфитеатр» (ФОТО) В Днепре есть несколько ЖК цена квартир в которых исчисляется десятками миллионов гривен. Объясняется это их местом расположения, площадью и материалами, использованными во время ремонта помещения, ценой техники и мебели. просмотров

В горсовете Днепра прокомментировали подтопление: может затопить районы В последние дни Днепр и область страдают от подтоплений, а тут еще и дожди. 1 просмотров

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