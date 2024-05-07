В Днепропетровской области впервые обнаружили редкую в Европе орхидею

Ботаник Светлана Кияк обнаружила на Правобережной Днепропетровской орхидею, которую до этого в этой части региона ни разу не видели. Это плодорожка салеповая или ятрышник салеповый.
На своей Facebook-странице Светлана опубликовала фото этой орхидеи, которую обнаружила среди поля засеянного кукурузой, подсолнечником и рапсом. Цветок расцвел на склоне степной балки, вблизи куста боярышника.
Это довольно уникальная находка, ведь цветок внесен в реестр Красной книги Украины, а также Всемирный красный список, охраняется Европейскими организациями защиты растительного мира.
Ятрышник салеповый — многолетнее растение. Взрослые орхидеи могут вырасти до 60 см в высоту. Цветки имеют розово-пурпурную окраску. Цветут они в мае-июне.
Ботаники надеются, что локацию, где растет цветок, не найдут и не уничтожат.
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