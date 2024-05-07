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Яблоко от яблони: на Днепропетровщине отец и сын продавали оружие через интернет

Сегодня 12:58
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Полиция Днепропетровщины задержала двух подозреваемых в продаже оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ через вебсайт.

Ими оказались 54-летний мужчина и его 27-летний сын. Создав сайт, они смогли наладить свой нелегальный бизнес. 

По информации от отдела коммуникации полиции Днепропетровской области, 3 мая полицейские провели обыск, в результате которого изъяли 3 автомата, ружья и 8 пистолетов, десятки деталей и запчастей к оружию, магазины, патроны, более 40 емкостей с порохом, матрицу для ремонта патронов, глушители, а также черновые записи, компьютерную технику и другие вещественные доказательства.

Новости Днепра про Яблоко от яблони: на Днепропетровщине отец и сын продавали оружие через интернет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласно ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины подозреваемым грозит от 3 до 7 лет лишения свободы за незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

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Новости Днепра про Яблоко от яблони: на Днепропетровщине отец и сын продавали оружие через интернетУкраїнська Новости Днепра про Яблоко от яблони: на Днепропетровщине отец и сын продавали оружие через интернетРусский

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