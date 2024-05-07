Яблуко від яблуні: на Дніпропетровщині батько та син продавали зброю через інтернет

Поліція Дніпропетровщини затримала двох підозрюваних у продажі зброї, боєприпасів та вибухових речовин через вебсайт.

Ними виявилися 54-річний чоловік та його 27-річний син. Створивши сайт, вони змогли налагодити власний нелегальний бізнес.

За інформацією від відділу комунікації поліції Дніпропетровської області, 3 травня поліцейські провели обшук, в результаті якого вилучили 3 автомати, рушниці та 8 пістолетів, десятки деталей та запчастин до зброї, магазини, патрони, понад 40 ємкостей з порохом, матрицю для ремонту патронів, глушники, а також чорнові записи, комп’ютерну техніку та інші речові докази.

Згідно ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України підозрюваним загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі за незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

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