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Яблуко від яблуні: на Дніпропетровщині батько та син продавали зброю через інтернет

Сьогодні 12:58
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Поліція Дніпропетровщини затримала двох підозрюваних у продажі зброї, боєприпасів та вибухових речовин через вебсайт.

Ними виявилися 54-річний чоловік та його 27-річний син. Створивши сайт, вони змогли налагодити власний нелегальний бізнес.

За інформацією від відділу комунікації поліції Дніпропетровської області, 3 травня поліцейські провели обшук, в результаті якого вилучили 3 автомати, рушниці та 8 пістолетів, десятки деталей та запчастин до зброї, магазини, патрони, понад 40 ємкостей з порохом, матрицю для ремонту патронів, глушники, а також чорнові записи, комп’ютерну техніку та інші речові докази. 

Новости Днепра про Яблуко від яблуні: на Дніпропетровщині батько та син продавали зброю через інтернет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Згідно ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України підозрюваним загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі за незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. 

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Новости Днепра про Яблуко від яблуні: на Дніпропетровщині батько та син продавали зброю через інтернетУкраїнська Новости Днепра про Яблуко від яблуні: на Дніпропетровщині батько та син продавали зброю через інтернетРусский

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