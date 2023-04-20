У Дніпрі у суботу, 22 квітня, та у вівторок, 25 квітня, будуть вимикати світло. Це стосується абонентів Центральної енергетичної компанії.
Причина – проведення ремонтних робіт.
Про це повідомили у ТГ-каналі компанії.
Так, 22 квітня з 09:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за адресою:
А 25 квітня світла не буде з 08:00 до 17:00 за адресами:
Радимо зарядити телефони та повербанки!
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі деякі мешканці залишилися без води: адреси.
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