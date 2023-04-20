У Дніпрі в суботу та вівторок вимикатимуть світло на 9 годин: адреси - Днепр Инфо
У Дніпрі в суботу та вівторок вимикатимуть світло на 9 годин: адреси
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Сегодня 16:58

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Новости Днепра про У Дніпрі в суботу та вівторок вимикатимуть світло на 9 годин: адреси

У Дніпрі у суботу, 22 квітня, та у вівторок, 25 квітня, будуть вимикати світло. Це стосується абонентів Центральної енергетичної компанії.

Причина – проведення ремонтних робіт.

Про це повідомили у ТГ-каналі компанії.

Так, 22 квітня з 09:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за адресою:

  • просп. Богдана Хмельницького: 142.

А 25 квітня світла не буде з 08:00 до 17:00 за адресами:

  • вул. Макарова: 2;
  • вул. Павла Чубинського: 1, 2А, 3, 5, 5А.

Радимо зарядити телефони та повербанки!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі деякі мешканці залишилися без води: адреси.

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Новости Днепра про У Дніпрі в суботу та вівторок вимикатимуть світло на 9 годин: адресиУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі в суботу та вівторок вимикатимуть світло на 9 годин: адресиРусский

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