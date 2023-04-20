Почав задихатися: у Дніпрі водій ледь не помер посеред дороги - Днепр Инфо
Почав задихатися: у Дніпрі водій ледь не помер посеред дороги
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Сегодня 14:20

У Дніпрі чоловік ледь не помер посеред дороги, бо почав задихатися.

Новости Днепра про Почав задихатися: у Дніпрі водій ледь не помер посеред дороги

Про це повідомили в патрульній поліції Дніпра. 

У четверг, 20 квітня, на перехресті Полтавського шосе та вулиці Передової сталася ДТП, під час якої зіткнулися ВАЗ та Renault. 

Патрульні, які прибули на місце інциденту, почали з’ясовувати обставини ДТП. Раптом одному із водіїв стало зле. 64-річний чоловік почав задихатися та впав на землю. Ймовірно, він перенервував через аварію. Інспектори перевернули потерпілого на бік та почали контролювати його дихання. 

На місце викликали швидку та слідчих. Водія госпіталізували до лікарні. 

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Новости Днепра про Почав задихатися: у Дніпрі водій ледь не помер посеред дорогиУкраїнська

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