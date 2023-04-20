Почав задихатися: у Дніпрі водій ледь не помер посеред дороги

У Дніпрі чоловік ледь не помер посеред дороги, бо почав задихатися.

Про це повідомили в патрульній поліції Дніпра.

У четверг, 20 квітня, на перехресті Полтавського шосе та вулиці Передової сталася ДТП, під час якої зіткнулися ВАЗ та Renault.

Патрульні, які прибули на місце інциденту, почали з’ясовувати обставини ДТП. Раптом одному із водіїв стало зле. 64-річний чоловік почав задихатися та впав на землю. Ймовірно, він перенервував через аварію. Інспектори перевернули потерпілого на бік та почали контролювати його дихання.

На місце викликали швидку та слідчих. Водія госпіталізували до лікарні.

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