Дніпро та околиці продовжує заливати водою: скільки будинків підтоплено

У Дніпрі та Дніпровському районі підтоплено майже 300 будинків.

Про це повідомили в ДСНС у Дніпропетровській області.

Вода продовжує заливати прибережні території області. Так, станом на 20 квітня, підтоплено понад 200 приватних будинків в Дніпровському районі.

У Дніпрі затоплено 3 будинки та 66 приватних домоволодінь в Амур-Ниждніпровському, Шевченківському, Новокодацькому, Самарському, Соборному районах. Досі підтоплено територію храму, нічного клубу та Січеславської набережної.

Важка ситуація в Обухівці, де підтоплено понад 40 домоволодінь, дорога, територія бази відпочинку, садівниче товариство. З селища сьогодні евакуювали літню жінку.

У Підгородному затоплено садівчниче товариство та дорогу. У селищі Курилівка вода залила понад 200 домоволодінь.

Всього в районі підтоплено 354 ділянки (353 приватних домоволодінь та база відпочинку), 220 будівель ( 218 садових будинки та 2 громадські споруди).

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