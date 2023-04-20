У Дніпрі деякі мешканці залишилися без води: адреси

Сьогодні, 20 квітня, деякі мешканці Дніпра залишилися без води.

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.

Так, у зв’язку з проведенням аварійних робіт на вул. Калинова, 1; вул. М. Рильського, 155; вул. Маяковського, 7 припинено водопостачання:

вул. Калинова, 1;

просп. Петра Калнишевського, 44-68;

вул. Богдана Хмельницького, 11а, 19а;

вул. Рильського;

вул. Кожедуба;

вул. Моторна;

вул. Хутірська;

вул. Стефаника;

вул. Пристань;

вул. Човнова;

сел. Волоське;

сел. Ракшівка;

сел. Кам’янка.

Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у міськраді Дніпра прокоментували підтоплення: може затопити райони.

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