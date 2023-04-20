У Дніпрі деякі мешканці залишилися без води: адреси

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.
Так, у зв’язку з проведенням аварійних робіт на вул. Калинова, 1; вул. М. Рильського, 155; вул. Маяковського, 7 припинено водопостачання:
Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у міськраді Дніпра прокоментували підтоплення: може затопити райони.
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