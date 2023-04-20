Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі деякі мешканці залишилися без води: адреси

Сьогодні 14:23
просмотров

Сьогодні, 20 квітня, деякі мешканці Дніпра залишилися без води.

Новости Днепра про У Дніпрі деякі мешканці залишилися без води: адреси

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.

Так, у зв’язку з проведенням аварійних робіт на вул. Калинова, 1; вул. М. Рильського, 155; вул. Маяковського, 7 припинено водопостачання:

  • вул. Калинова, 1;
  • просп. Петра Калнишевського, 44-68;
  • вул. Богдана Хмельницького, 11а, 19а;
  • вул. Рильського;
  • вул. Кожедуба;
  • вул. Моторна;
  • вул. Хутірська;
  • вул. Стефаника;
  • вул. Пристань;
  • вул. Човнова;
  • сел. Волоське;
  • сел. Ракшівка;
  • сел. Кам’янка.

Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.

Новости Днепра про У Дніпрі деякі мешканці залишилися без води: адреси

Новости Днепра про У Дніпрі деякі мешканці залишилися без води: адреси

Новости Днепра про У Дніпрі деякі мешканці залишилися без води: адреси

Нагадаємо, раніше ми писали, що у міськраді Дніпра прокоментували підтоплення: може затопити райони. 

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі деякі мешканці залишилися без води: адресиУкраїнська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Почав задихатися: у Дніпрі водій ледь не помер посеред дороги
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:20
    Почав задихатися: у Дніпрі водій ледь не помер посеред дороги

    У Дніпрі чоловік ледь не помер посеред дороги, бо почав…

    У міськраді Дніпра прокоментували підтоплення: може затопити райони
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:46
    У міськраді Дніпра прокоментували підтоплення: може затопити райони

    Останніми днями Дніпро та область потерпають від підтоплень, а тут…

    У Дніпрі у сквері перед лікарнею шукатимуть німецький цвинтар: запланували розкопки
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:34
    У Дніпрі у сквері перед лікарнею шукатимуть німецький цвинтар: запланували розкопки

    У Дніпрі шукатимуть німецький цвинтар на території лікарні.

    Як у Дніпрі отримати консультацію лікаря та електронний рецепт, не виходячи з дому: інструкція
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:33
    Як у Дніпрі отримати консультацію лікаря та електронний рецепт, не виходячи з дому: інструкція

    З недавнього часу у Дніпрі у додатку Helsi.me з'явилася можливість…

    Наверх