Заступился за женщину и получил удар в лицо: в Днепре ссора закончилась потасовкой

Вечером 5 мая у одного из домов по улице Белореченская между двумя женщинами возник словесный конфликт. В ссору вмешались мужчины, в результате чего подозреваемый ударил по лицу 37-летнего потерпевшего, тот упал и потерял сознание.
Об этом сообщает Днепровское районное управление полиции.
Правоохранители задержали подозреваемого неподалеку от места преступления. Задержанному, избившему мужчину, сообщили о подозрении, ему грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Кривом Роге в ТЦК скончался 44-летний мужчина.
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