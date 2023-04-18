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Незабаром відкриття: у Дніпрі на одному із McDonald’s знову з’явилася вивіска

Сьогодні 17:42
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Мережа McDonald's після початку повномасштабної війни припинила роботу в Україні.

Новости Днепра про Незабаром відкриття: у Дніпрі на одному із McDonald’s знову з'явилася вивіска

Але вже в вересні 2022 року двері закладів почали відчинятися для відвідувачів у деяких містах, зокрема Києві та області, Вінниці, Львові, Житомирі, Луцьку, Рівному тощо.

На початку березня у компанії анонсували відкриття ресторанів в Одесі (наприкінці березня) та Дніпрі (наприкінці квітня). І 28 березня McDonald’s відновив свою работу у Південній столиці.

У Дніпрі теж почали активно готуватися до відкриття. Так, мережа закладів швидкого харчування подала документи на вивіски у Дніпрі. Крім того, біля ресторанів неодноразово помічали працівників. А сьогодні на одному з McDonald’s з’явилася вивіска.

Новости Днепра про Незабаром відкриття: у Дніпрі на одному із McDonald’s знову з'явилася вивіска

Також там працівники розкривали зонти від сонця.

Новости Днепра про Незабаром відкриття: у Дніпрі на одному із McDonald’s знову з'явилася вивіска

Зазначимо, поки точно невідомо, які саме ресторани відкриються, але на роботу запрошують заклади на просп. Дмитра Яворницького, Старомостовій площі, вул. Юрія Кондратюка тощо.

Нагадаємо, раніше ми писали, як змінились ціни у McDonald’s за час війни.

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Новости Днепра про Незабаром відкриття: у Дніпрі на одному із McDonald’s знову з'явилася вивіскаУкраїнська

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