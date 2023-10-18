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  • Ракетный удар по Обуховке: в сети показали, как выглядит разрушенный дом изнутри

Ракетный удар по Обуховке: в сети показали, как выглядит разрушенный дом изнутри

Сегодня 15:14
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К сожалению, погибла и собака пострадавшей семьи.

Новости Днепра про Ракетный удар по Обуховке: в сети показали, как выглядит разрушенный дом изнутри

Сегодня утром, 18 октября, россияне атаковали Днепровский район – враг попал по частному сектору в Обуховке.

К сожалению, погибла 31-летняя женщина – у нее остались двое детей. Еще четыре человека пострадали – это женщины – 56, 65 и 75 лет – и 35-летний мужчина. Трое пострадавших сейчас находятся в больнице в состоянии средней тяжести.

Позже в сети показали, как выглядит разрушенный дом изнутри.

На кадрах видно, что повсюду на полу лежит разбитое стекло, домашние вещи разбросало взрывной волной.

К сожалению, собака пострадавшей семьи тоже погибла.

Первый заместитель начальника Днепропетровской ОВА Владимир Орлов сообщил, что, вероятно, это был прилет баллистической ракеты.

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