Ракетный удар по Обуховке: в сети показали, как выглядит разрушенный дом изнутри

К сожалению, погибла и собака пострадавшей семьи.

Сегодня утром, 18 октября, россияне атаковали Днепровский район – враг попал по частному сектору в Обуховке.

К сожалению, погибла 31-летняя женщина – у нее остались двое детей. Еще четыре человека пострадали – это женщины – 56, 65 и 75 лет – и 35-летний мужчина. Трое пострадавших сейчас находятся в больнице в состоянии средней тяжести.

Позже в сети показали, как выглядит разрушенный дом изнутри.

На кадрах видно, что повсюду на полу лежит разбитое стекло, домашние вещи разбросало взрывной волной.

К сожалению, собака пострадавшей семьи тоже погибла.

Первый заместитель начальника Днепропетровской ОВА Владимир Орлов сообщил, что, вероятно, это был прилет баллистической ракеты.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: