Ракетный удар по Обуховке: в сети показали, как выглядит разрушенный дом изнутри

Сегодня утром, 18 октября, россияне атаковали Днепровский район – враг попал по частному сектору в Обуховке.
К сожалению, погибла 31-летняя женщина – у нее остались двое детей. Еще четыре человека пострадали – это женщины – 56, 65 и 75 лет – и 35-летний мужчина. Трое пострадавших сейчас находятся в больнице в состоянии средней тяжести.
Позже в сети показали, как выглядит разрушенный дом изнутри.
На кадрах видно, что повсюду на полу лежит разбитое стекло, домашние вещи разбросало взрывной волной.
К сожалению, собака пострадавшей семьи тоже погибла.
Первый заместитель начальника Днепропетровской ОВА Владимир Орлов сообщил, что, вероятно, это был прилет баллистической ракеты.
Читайте также:
Автор:
На днях в Никополе произошло ужасное преступление – 41-летняя женщина…
В Павлограде на Днепропетровщине у мужчины, который угрожал своей жене,…
Житель Новомосковска работал на так называемого русского военкора Татарского.
Утром 18 октября по Днепровскому району ударили ракетами.
Злоумышленника задержали.
Минздрав увеличил срок действия рецептов на лекарства, которые пациент покупает за деньги.
На днях в Никополе произошло ужасное преступление – 41-летняя женщина во время ссоры убила своего мужа.
В Павлограде на Днепропетровщине у мужчины, который угрожал своей жене, нашли мешки с коноплей.
В начале 2000-х годов на улице Святослава Хороброго в Днепре открылся небольшой торговый центр. В старинном здании, построенном в начале 1900-х годов, теперь продают разные бытовые вещи. А когда-то это было одно из первых и самых популярных учебных заведений города.
В Днепре кое-где исчезла вода.
Житель Новомосковска работал на так называемого русского военкора Татарского.
Утром 18 октября по Днепровскому району ударили ракетами.
На днях в Днепре на проспекте Александра Поля произошел ужасный случай.
В Днепре утром слышались звуки взрывов.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!