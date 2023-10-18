Количество погибших граждан Украины в Израиле возросло

Количество украинцев, погибших в результате нападения террористической группировки ХАМАС на Израиль, возросло до 13 человек.

Об этом сообщила первая леди Украины Елена Зеленская по итогам телефонного разговора с первой леди Израиля Михаль Герцог.

Зеленская отметила, что идентификация тел продолжается, данные меняются каждый день. Известно также о раненом мальчике, мать которого погибла от рук террористов. Ребенку оказывается медицинская и психологическая помощь.

Мы чувствуем вашу боль, боль каждой семьи в Израиле. Украинцы во всех уголках нашего государства поддерживают народ Израиля, и я хочу донести это до вас. Наши военные записали видео в поддержку израильского народа. Эти и многие другие проявления солидарности подтверждают, насколько наши народы близки и в радости, и в горе, – отметила Елена Зеленская.

Напомним, 7 октября на Израиль напали боевики ХАМАС: сначала они атаковали страну ракетами, а затем вторглись в приграничные с сектором Газы территории, где начали убивать мирных жителей и военных. В ответ ЦАХАЛ начал контртеррористическую операцию, которая продолжается и сейчас.

Сотни жителей Украины не могут покинуть Израиль, поэтому для них были организованы эвакуационные рейсы. Всего их уже было три – 14 октября и два 16 октября (утром и вечером). Уже эвакуировано 436 украинцев.

Раньше мы писали, что украинцы жалуются на платные эвакуационные рейсы из Израиля: в посольстве отреагировали.

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