Количество погибших граждан Украины в Израиле возросло

Об этом сообщила первая леди Украины Елена Зеленская по итогам телефонного разговора с первой леди Израиля Михаль Герцог.
Зеленская отметила, что идентификация тел продолжается, данные меняются каждый день. Известно также о раненом мальчике, мать которого погибла от рук террористов. Ребенку оказывается медицинская и психологическая помощь.
Мы чувствуем вашу боль, боль каждой семьи в Израиле. Украинцы во всех уголках нашего государства поддерживают народ Израиля, и я хочу донести это до вас. Наши военные записали видео в поддержку израильского народа. Эти и многие другие проявления солидарности подтверждают, насколько наши народы близки и в радости, и в горе, – отметила Елена Зеленская.
Напомним, 7 октября на Израиль напали боевики ХАМАС: сначала они атаковали страну ракетами, а затем вторглись в приграничные с сектором Газы территории, где начали убивать мирных жителей и военных. В ответ ЦАХАЛ начал контртеррористическую операцию, которая продолжается и сейчас.
Сотни жителей Украины не могут покинуть Израиль, поэтому для них были организованы эвакуационные рейсы. Всего их уже было три – 14 октября и два 16 октября (утром и вечером). Уже эвакуировано 436 украинцев.
Раньше мы писали, что украинцы жалуются на платные эвакуационные рейсы из Израиля: в посольстве отреагировали.
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