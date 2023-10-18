На трассе Днепр-Кривой Рог Daewoo сбил велосипедиста: мужчина умер на месте

Там автомобиль Daewoo сбил велосипедиста. К сожалению, от полученных травм мужчина умер на месте.
Об этом сообщает Telegram-канал “Днепр оперативный. Война».
По предварительной информации, водитель Daewoo, двигаясь по автодороге, не заметил велосипедиста, который ехал в попутном направлении, и совершил наезд на него.
Все обстоятельства ДТП будут устанавливать правоохранители.
ФОТО 18+!!!
Напомним, ранее мы писали, что в Днепропетровской области столкнулись ВАЗ и поезд (ФОТО).
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