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На трассе Днепр-Кривой Рог Daewoo сбил велосипедиста: мужчина умер на месте

Сегодня 08:00
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Вчера, 17 октября, на трассе Днепр-Кривой Рог произошла смертельная авария.

Новости Днепра про На трассе Днепр-Кривой Рог Daewoo сбил велосипедиста: мужчина умер на месте

Там автомобиль Daewoo сбил велосипедиста. К сожалению, от полученных травм мужчина умер на месте.

Об этом сообщает Telegram-канал “Днепр оперативный. Война».

По предварительной информации, водитель Daewoo, двигаясь по автодороге, не заметил велосипедиста, который ехал в попутном направлении, и совершил наезд на него.

Все обстоятельства ДТП будут устанавливать правоохранители.

ФОТО 18+!!!

Новости Днепра про На трассе Днепр-Кривой Рог Daewoo сбил велосипедиста: мужчина умер на месте

Напомним, ранее мы писали, что в Днепропетровской области столкнулись ВАЗ и поезд (ФОТО).

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