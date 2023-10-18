Сегодня в Днепре популярный трамвай завершит свою работу раньше: подробности

Важная информация!

Сегодня, 18 октября, трамваи №12 закончат свою работу раньше. Изменения связаны с ремонтом трамвайного пути на ул. Вартовых неба.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Последние отправления с конечных остановок:

от пл. Старомостовая в 19:41;

от завода Металлоизделий в 20:35.

Кроме того, сегодня есть и другие изменения в работе общественного транспорта.

Так, в связи с ремонтом дорожного покрытия на ул. Победы маршрутка №34 будет курсировать в объезд через ул. Казака Мамая без проезда остановки «Переулок Студенческий». А в связи с ремонтом трамвайного переезда на перекрестке ул. Сичеславская Набережная – ул. Княгини Ольги с 9:30 до 18:00 трамваи №12 и №17 будут направляться на площадь Старомостовую через ул. Вокзальную без заезда на Речной вокзал, а маршрут №19 сокращается до площади Десантников (район Амурского моста) без заезда на площадь Старомостовую.

Все остальные трамвайные, троллейбусные и автобусные маршруты будут работать в штатном режиме по расписанию рабочего дня.

Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!

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