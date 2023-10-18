Удар по околицям Дніпра: загинула 31-річна жінка, з’явилися перші фото з місця влучання

Зранку 18 жовтня по Дніпровському району вдарили ракетами.

Ворог поцілив по селу Обухівка в Дніпропетровській області, повідомив очільник Офісу президент Андрій Єрмак. Росіяни вдарили по приватних будинках, є загибла 31-річна жінка.

Єрмак також опублікував фото з місця події у своєму телеграм-каналі.

Раніше очільник ОВА Сергій Лисак повідомив, що внаслідок удару загинула одна людина, ще троє знаходяться під завалами. Пошкоджено шість приватних будинків, але рятувальна операція триває, на місці працюють усі служби.

Очільник МВС Ігор Клименко опублікував ще одне фото, де краще видно масштаби наслідків удару. Також він повідомив про 4 травмованих людей та одну загиблу жінку. Понівечено 8 будинків.

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