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  • Удар по околицям Дніпра: загинула 31-річна жінка, з’явилися перші фото з місця влучання

Удар по околицям Дніпра: загинула 31-річна жінка, з’явилися перші фото з місця влучання

Сьогодні 10:51
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Зранку 18 жовтня по Дніпровському району вдарили ракетами.

Новости Днепра про Удар по околицям Дніпра: загинула 31-річна жінка, з'явилися перші фото з місця влучання

Ворог поцілив по селу Обухівка в Дніпропетровській області, повідомив очільник Офісу президент Андрій Єрмак. Росіяни вдарили по приватних будинках, є загибла 31-річна жінка.

Єрмак також опублікував фото з місця події у своєму телеграм-каналі.

Раніше очільник ОВА Сергій Лисак повідомив, що внаслідок удару загинула одна людина, ще троє знаходяться під завалами. Пошкоджено шість приватних будинків, але рятувальна операція триває, на місці працюють усі служби.

Новости Днепра про Удар по околицям Дніпра: загинула 31-річна жінка, з'явилися перші фото з місця влучання

Новости Днепра про Удар по околицям Дніпра: загинула 31-річна жінка, з'явилися перші фото з місця влучання

Новости Днепра про Удар по околицям Дніпра: загинула 31-річна жінка, з'явилися перші фото з місця влучання

Очільник МВС Ігор Клименко опублікував ще одне фото, де краще видно масштаби наслідків удару. Також він повідомив про 4 травмованих людей та одну загиблу жінку. Понівечено 8 будинків. 

Новости Днепра про Удар по околицям Дніпра: загинула 31-річна жінка, з'явилися перші фото з місця влучання

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Новости Днепра про Удар по околицям Дніпра: загинула 31-річна жінка, з'явилися перші фото з місця влучанняУкраїнська Новости Днепра про Удар по околицям Дніпра: загинула 31-річна жінка, з'явилися перші фото з місця влучанняРусский

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