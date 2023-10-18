Удар по околицям Дніпра: у загиблої жінки залишилися двоє дітей

Сьогодні, 18 жовтня, росіяни нанесли удар по Дніпровському району.

Вони поцілили по приватному сектору у селі Обухівка.

Внаслідок удару пошкоджені 8 приватних будинків, авто, газогін тощо.

На жаль, загинула 31-річна жінка. Ще четверо людей постраждали – це жінки – 56, 65 і 75 років – та 35-річний чоловік.

Пізніше стало відомо, що у загиблої залишилися двоє дітей – 13 та 1,5 років.

Про це розповіла родичка загиблої Яна, повідомляє Telegram-канал “Дніпро оперативний”.

Також інші мешканці села розповіли, що чоловік загиблої зараз захищає нашу країну.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблої.

Не пробачимо! Помстимося!

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, в якому стані постраждалі.

Читайте також:

Українська

Автор: