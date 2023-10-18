Кількість постраждалих внаслідок удару по околицям Дніпра зросла: в якому вони стані

Ворог поцілив по приватному сектору у селі Обухівка.
На жаль, загинула 31-річна жінка. Ще четверо людей постраждали – це жінки – 56, 65 і 75 років – та 35-річний чоловік.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
За його словами, троє постраждалих в лікарні в стані середньої тяжкості.
Лисак також повідомив, що в Обухівці внаслідок удару пошкоджені 8 приватних будинків, авто, газогін.
Обстеження території триває.
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