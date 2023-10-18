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  • Кількість постраждалих внаслідок удару по околицям Дніпра зросла: в якому вони стані

Кількість постраждалих внаслідок удару по околицям Дніпра зросла: в якому вони стані

Сьогодні 11:22
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Вранці 18 жовтня по Дніпровському району росіяни вдарили ракетами.

Новости Днепра про Кількість постраждалих внаслідок удару по околицям Дніпра зросла: в якому вони стані

Ворог поцілив по приватному сектору у селі Обухівка.

На жаль, загинула 31-річна жінка. Ще четверо людей постраждали – це жінки – 56, 65 і 75 років – та 35-річний чоловік.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, троє постраждалих в лікарні в стані середньої тяжкості.

Лисак також повідомив, що в Обухівці внаслідок удару пошкоджені 8 приватних будинків, авто, газогін.

Обстеження території триває.

Новости Днепра про Кількість постраждалих внаслідок удару по околицям Дніпра зросла: в якому вони стані

Новости Днепра про Кількість постраждалих внаслідок удару по околицям Дніпра зросла: в якому вони стані

Новости Днепра про Кількість постраждалих внаслідок удару по околицям Дніпра зросла: в якому вони стані

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Новости Днепра про Кількість постраждалих внаслідок удару по околицям Дніпра зросла: в якому вони станіУкраїнська

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