Кількість постраждалих внаслідок удару по околицям Дніпра зросла: в якому вони стані

Вранці 18 жовтня по Дніпровському району росіяни вдарили ракетами.

Ворог поцілив по приватному сектору у селі Обухівка.

На жаль, загинула 31-річна жінка. Ще четверо людей постраждали – це жінки – 56, 65 і 75 років – та 35-річний чоловік.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, троє постраждалих в лікарні в стані середньої тяжкості.

Лисак також повідомив, що в Обухівці внаслідок удару пошкоджені 8 приватних будинків, авто, газогін.

Обстеження території триває.

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