Количество пострадавших в результате удара по окрестностям Днепра возросло: в каком они состоянии

Враг попал по частному сектору в селе Обуховка.
К сожалению, погибла 31-летняя женщина. Еще четыре человека пострадали – это женщины – 56, 65 и 75 лет – и 35-летний мужчина.
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
По его словам, трое пострадавших в больнице в состоянии средней тяжести.
Лысак также сообщил, что в Обуховке в результате удара повреждены 8 частных домов, авто, газопровод.
Обследование территории продолжается.
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