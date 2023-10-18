Количество пострадавших в результате удара по окрестностям Днепра возросло: в каком они состоянии

Утром 18 октября по Днепровскому району россияне ударили ракетами.

Враг попал по частному сектору в селе Обуховка.

К сожалению, погибла 31-летняя женщина. Еще четыре человека пострадали – это женщины – 56, 65 и 75 лет – и 35-летний мужчина.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По его словам, трое пострадавших в больнице в состоянии средней тяжести.

Лысак также сообщил, что в Обуховке в результате удара повреждены 8 частных домов, авто, газопровод.

Обследование территории продолжается.

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