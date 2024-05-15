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  • У Дніпрі внаслідок ракетного удару постраждав відомий притулок для тварин

У Дніпрі внаслідок ракетного удару постраждав відомий притулок для тварин

Сьогодні 17:18
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Під час ракетного удару 15 травня постраждав притулок у Дніпрі.

Новости Днепра про У Дніпрі внаслідок ракетного удару постраждав відомий притулок для тварин

Куратори притулку для тварин “Ковчег” повідомили, що приміщення, де живуть тварини, постраждало під час ракетного удару по Дніпру. На щастя, ні люди, ні вихованці серйозно не постраждали, однак собаки та коти дуже налякані.

Є значні руйнування. У будинку повилітали вікна та двері. На подвір’ї лежать повалені дерева. 

Наразі притулок потребує води, бо після атаки водопостачання припинилося. Зникло також світло. Потрібні також волонтери, які зможуть допомогти прибрати кімнати, привести будівлю та дворище на території установи до ладу.

Прийшов час звернутися до найліпших друзів притулку. Терміново потрібна в притулок вода, як питна, так і технічна, ми без води.
Притулок після прильоту, є руйнування, дуже боляче. Не завадить допомога руками. Всі подробиці згодом, після коментаря місцевої влади.
Нам потрібна буде Ваша допомога, немає тепер в нас ні вікон, ні дверей. Викликаємо поліцію, будемо фіксувати задані збитки, – йдеться у повідомленні “Ковчегу”. 

Зв’язатися з волонтерами та дізнатися, як допомогти притулку, можна ТУТ. 

Новости Днепра про У Дніпрі внаслідок ракетного удару постраждав відомий притулок для тварин

Новости Днепра про У Дніпрі внаслідок ракетного удару постраждав відомий притулок для тварин

Новости Днепра про У Дніпрі внаслідок ракетного удару постраждав відомий притулок для тварин

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Новости Днепра про У Дніпрі внаслідок ракетного удару постраждав відомий притулок для тваринУкраїнська

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