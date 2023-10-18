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На продаж виставили збанкрутілий завод на Дніпропетровщині

Сьогодні 10:29
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У Нікополі хочуть продати завод сталевих труб.

Новости Днепра про На продаж виставили збанкрутілий завод на Дніпропетровщині

Мова йде про Нікопольський завод сталевих труб ЮТІСТ. Підприємство перебуває на стадії банкрутства. Стартова ціна становить 20 млн грн. Про це повідомляє Prozorro.Продажі.

Завод розташований на проспекті Трубників, 56.

Що продають:

  • побутові приміщення загальною площею 2779,7 кв.м.;
  • Центральна лабораторія, загальною площею 6938,4 кв.м.;
  • будівля станції захисного газу, загальною площею 2328,7 кв.м.;
  • три споруди димових труб, кожна загальною площею 2,8 кв.м.,
  • насосна станція, загальною площею 53,6 кв.м.;
  • будівля підстанції №18, загальною площею 146,0 кв.м.;
  • будівля (перетворюваної) підстанції №16, загальною площею 443,1 кв.м.;
  • будівля перетворюваної станції №18, загальною площею 202,7 кв.м;
  • будівля будки ваговика, загальною площею 13,8 кв.м.;
  • будівля станції перекачування відпрацьованої води загальною площею 119,6 кв.м.;
  • будівля цеху загальною площею 3678,3 кв.м.;
  • будівля лабораторії випробувань матеріалів, загальною площею 1053,8 кв.м.;
  • будівля прохідної контори №1, загальною площею 837,2 кв.м.;
  • паркан металевий з цегляними колонами.

Крім цього, рухоме майно у складі трансформаторів, кабелів, тощо.

На фото, які публікують на Prozzoro видно, що усі приміщення потребують капітального ремонту. 

Новости Днепра про На продаж виставили збанкрутілий завод на Дніпропетровщині

Новости Днепра про На продаж виставили збанкрутілий завод на Дніпропетровщині

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