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  • Уночі росіяни атакували Запоріжжя 6 ракетами: влучили у багатоповерхівку, є жертви

Уночі росіяни атакували Запоріжжя 6 ракетами: влучили у багатоповерхівку, є жертви

Сьогодні 09:00
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Сьогодні вночі російська армія нанесла 6 ракетних ударів по Запоріжжю.

Новости Днепра про Уночі росіяни атакували Запоріжжя 6 ракетами: влучили у багатоповерхівку, є жертви


Одна з ракет влучила у багатоповерховий будинок.

Про це повідомили у Запорізькій ОВА.

Унаслідок удару зруйновано під’їзд житлового будинку з 5 по 3 поверхи. Профільні служби евакуювали близько 50 мешканців будинку.

На жаль, загинули двоє людей, троє травмовані – чоловіки 25 і 29 років, а також 48-річна жінка.

Новости Днепра про Уночі росіяни атакували Запоріжжя 6 ракетами: влучили у багатоповерхівку, є жертви

Новости Днепра про Уночі росіяни атакували Запоріжжя 6 ракетами: влучили у багатоповерхівку, є жертви

Під завалами можуть перебувати ще троє мешканців будинку.

На місці події працюють усі профільні служби. Пошуково-рятувальні заходи тривають.

Новости Днепра про Уночі росіяни атакували Запоріжжя 6 ракетами: влучили у багатоповерхівку, є жертви

Новости Днепра про Уночі росіяни атакували Запоріжжя 6 ракетами: влучили у багатоповерхівку, є жертви

На цей терористичний акт вже відреагував президент Володимир Зеленський.

Запоріжжя. Ракетні удари терористів по місту, по інфраструктурі, житловому будинку – звичайній п’ятиповерхівці. Зруйновано 8 квартир. Є поранені та загиблі. Під завалами можуть бути люди. Тривають аварійно-рятувальні роботи. Мої співчуття всім, чиї рідні й близькі загинули через російський терор. Держава-зло продовжує свою тактику війни із цивільними, свій терор. Я дякую всім, хто не залишається байдужим і допомагає нам його долати. Зробимо все, щоб держава-терорист понесла справедливу відповідальність. Російський терор має програти, – написав він.

А це кадри порятунку постраждалого з-під завалів:

Не пробачимо! Помстимося!

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Новости Днепра про Уночі росіяни атакували Запоріжжя 6 ракетами: влучили у багатоповерхівку, є жертвиУкраїнська

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