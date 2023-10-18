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Є загиблі та постраждалі: мер Дніпра розповів деталі ранкової ракетної атаки на місто

Сьогодні 10:34
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У Дніпрі зранку було чути звуки вибухів.
Новости Днепра про Є загиблі та постраждалі: мер Дніпра розповів деталі ранкової ракетної атаки на місто

фото умовне та ілюстративне

Через ракетний удар по приватному сектору в Дніпрі вранці 18 жовтня є загиблі й поранені, повідомив міський голова Борис Філатов.

Знову, знову, знову п*дари луплять в Дніпрі ракетами по приватному сектору.

Є загиблі та постраждалі.

Будь ласка, без фото в соцмережах.

Всі офіційні подробиці очікуємо від ВЦА, – написав Борис Філатов у своєму телеграм-каналі. 

Новости Днепра про Є загиблі та постраждалі: мер Дніпра розповів деталі ранкової ракетної атаки на місто

Зауважимо, що перший вибух пролунав буквально одночасно з оголошенням тривоги. Пізніше були повідомлення про повторні вибухи, але підтвердження цьому наразі немає. Чекаємо більш детальну інформацію від ОВА. 

upd: За інформацією очільника ОВА Сергія Лисака ударили по приватним будинкам у Дніпровському районі. Попередньо, загинула людина. Троє людей постраждали.

Наслідки атаки уточнюємо. Вже відомо про 6 пошкоджених будинків. Деталі згодом, – йдеться у повідомленні Сергія Лисака. 

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Новости Днепра про Є загиблі та постраждалі: мер Дніпра розповів деталі ранкової ракетної атаки на містоУкраїнська Новости Днепра про Є загиблі та постраждалі: мер Дніпра розповів деталі ранкової ракетної атаки на містоРусский

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