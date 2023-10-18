Є загиблі та постраждалі: мер Дніпра розповів деталі ранкової ракетної атаки на місто

Через ракетний удар по приватному сектору в Дніпрі вранці 18 жовтня є загиблі й поранені, повідомив міський голова Борис Філатов.
Знову, знову, знову п*дари луплять в Дніпрі ракетами по приватному сектору.
Є загиблі та постраждалі.
Будь ласка, без фото в соцмережах.
Всі офіційні подробиці очікуємо від ВЦА, – написав Борис Філатов у своєму телеграм-каналі.
Зауважимо, що перший вибух пролунав буквально одночасно з оголошенням тривоги. Пізніше були повідомлення про повторні вибухи, але підтвердження цьому наразі немає. Чекаємо більш детальну інформацію від ОВА.
upd: За інформацією очільника ОВА Сергія Лисака ударили по приватним будинкам у Дніпровському районі. Попередньо, загинула людина. Троє людей постраждали.
Наслідки атаки уточнюємо. Вже відомо про 6 пошкоджених будинків. Деталі згодом, – йдеться у повідомленні Сергія Лисака.
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Зранку 18 жовтня по Дніпровському району вдарили ракетами.
Будьте в безпечних місцях!
Сьогодні вночі російська армія нанесла 6 ракетних ударів по Запоріжжю.
Ще є час підготуватися!