Є загиблі та постраждалі: мер Дніпра розповів деталі ранкової ракетної атаки на місто

У Дніпрі зранку було чути звуки вибухів.

Через ракетний удар по приватному сектору в Дніпрі вранці 18 жовтня є загиблі й поранені, повідомив міський голова Борис Філатов.

Знову, знову, знову п*дари луплять в Дніпрі ракетами по приватному сектору. Є загиблі та постраждалі. Будь ласка, без фото в соцмережах. Всі офіційні подробиці очікуємо від ВЦА, – написав Борис Філатов у своєму телеграм-каналі.

Зауважимо, що перший вибух пролунав буквально одночасно з оголошенням тривоги. Пізніше були повідомлення про повторні вибухи, але підтвердження цьому наразі немає. Чекаємо більш детальну інформацію від ОВА.

upd: За інформацією очільника ОВА Сергія Лисака ударили по приватним будинкам у Дніпровському районі. Попередньо, загинула людина. Троє людей постраждали.

Наслідки атаки уточнюємо. Вже відомо про 6 пошкоджених будинків. Деталі згодом, – йдеться у повідомленні Сергія Лисака.

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