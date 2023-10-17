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У ГумДепі Дніпра назвали остаточні дати осінніх канікул

Сьогодні 21:21
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У Дніпрі остаточно визначилися з датами осінніх канікул у 2023 році.

Новости Днепра про У ГумДепі Дніпра назвали остаточні дати осінніх канікул

В Україні навчальні заклади самостійно встановлюють структуру освітнього процесу та тривалість канікул. Проте згідно із законом “Про повну загальну середню освіту,” учні повинні мати не менше 30 календарних днів відпочинку протягом навчального року. 

Зазначимо, тривалість та розклад канікул у школах України можуть відрізнятися. У Дніпрі учні відпочиватимуть протягом 30 жовтня – 5 листопада. Загалом вони триватимуть 7 календарних днів. 

Раніше ми уже публікували розклад канікул у 2023 році. 

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Новости Днепра про У ГумДепі Дніпра назвали остаточні дати осінніх канікулУкраїнська

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