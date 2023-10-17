Мешканці Дніпра можуть вигадати ім’я для нового скверу

Наступного тижня ваші пропозиції будуть поставлені на голосування, та найкращі варіанти будуть подані з пропозиціями до присвоєння назви до профільної комісії міської ради з наступним винесенням на розгляд виконавчого комітету міської ради, – йдеться у повідомленні.
Запропонувати свій варіант для назви можна ТУТ.
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