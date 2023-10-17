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Мешканці Дніпра можуть вигадати ім’я для нового скверу

Сьогодні 19:23
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Дніпряни можуть вигадати ім'я для нового скверу.

Новости Днепра про Мешканці Дніпра можуть вигадати ім'я для нового скверу

14 жовтня на 12 кварталі в районі зупинки громадського транспорту “Металобаза” відкрили зону відпочинку. Тепер мінісквер потребує назви. Про це повідомили в Адміністрації Шевченківського району Дніпра.
 
Дніпрянам пропонують вигадати ім’я для нової зеленої зони. 
 
Наступного тижня ваші пропозиції будуть поставлені на голосування, та найкращі варіанти будуть подані з пропозиціями до присвоєння назви до профільної комісії міської ради з наступним винесенням на розгляд виконавчого комітету міської ради, – йдеться у повідомленні.

Запропонувати свій варіант для назви можна ТУТ.

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Новости Днепра про Мешканці Дніпра можуть вигадати ім'я для нового скверуУкраїнська

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