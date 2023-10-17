У цю гру можна грати вдвох: Залужний показав запуск балістичних ракет ATACMS

Головнокомандувач показав роботу ATACMS.

У ніч на 17 жовтня українські військові вперше вдарили по росіянах американськими балістичними ракетами ATACMS. Спочатку цю інформацію повідомили російські так звані воєнкори, опублікувавши уламки ракет.

Пізніше про таємну передачу Україні ракет ATACMS написала The Wall Street Journal, а у вечірньому зверненні про це сповістив президент України Володимир Зеленський.

Згодом головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний опублікував відео з роботою пускової установки зарядженої балістичними ракетами.

ATACMS. Робота наших воїнів. Дякую вам за службу! Дякую партнерам за підтримку. Разом – до перемоги, – йдеться у повідомленні на офіційній Facebook-сторінці Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Для довідки: ATACMS або Army Tactical Missile System – це тактична балістична ракета “земля-земля”.

Вона може бути запущена зі стаціонарних пускових установок або високомобільних систем HIMARS та M270 = тобто, зброю можна сховати одразу після пуску.

Тож тепер у цю гру можна грати вдвох і не тільки по Україні влучатимуть балістичні ракети. Наразі невідомо скільки саме Україна отримала ATACMS, втім нехай про це першими дізнаються росіяни.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: