Есть погибшие и пострадавшие: мэр Днепра рассказал детали утренней ракетной атаки на город

Из-за ракетного удара по частному сектору в Днепре утром 18 октября есть погибшие и раненные, сообщил городской голова Борис Филатов.
Снова, снова, снова п*дары бьют в Днепре ракетами по частному сектору.
Есть погибшие и пострадавшие.
Пожалуйста, без фотографий в соцсетях.
Все официальные подробности ожидаем от ВГА, – написал Борис Филатов в своем телеграм-канале.
Заметим, что первый взрыв прогремел буквально одновременно с объявлением тревоги. Позже были сообщения о повторных взрывах, но подтверждения этому пока нет. Ждем более подробную информацию от ОВА.
upd: По информации главы ОВА Сергея Лысака ударили по частным домам в Днепровском районе. Предварительно погиб человек. Три человека пострадали.
Последствия атаки уточняем. Уже известно о 6 поврежденных домах. Детали со временем, — говорится в сообщении Сергея Лысака.
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