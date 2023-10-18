Ракетний удар по Обухівці: у мережі показали, як виглядає зруйнований будинок зсередини

На жаль, загинув і собака постраждалої родини.

Сьогодні вранці, 18 жовтня, росіяни атакували Дніпровський район – ворог поцілив по приватному сектору в Обухівці.

На жаль, загинула 31-річна жінка – у неї залишилися двоє дітей. Ще четверо людей постраждали – це жінки – 56, 65 і 75 років – та 35-річний чоловік. Троє постраждалих зараз в лікарні в стані середньої тяжкості.

Пізніше у мережі показали, як виглядає зруйнований будинок зсередини.

На кадрах видно, що всюди на підлозі лежить розбите скло, домашні речі порозкидало вибуховою хвилею.

На жаль, собака постраждалої родини теж загинув.

Перший заступник начальника Дніпропетровської ОВА Володимир Орлов повідомив, що, ймовірно, це був приліт балістичної ракети.

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