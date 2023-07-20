От удара рф по центру Николаева погибли люди: разбор завалов продолжается

Но, к сожалению, есть прилет в центре Николаева.
В результате возле трехэтажного жилого дома образовалась огромная воронка, а сам он загорелся. Кроме того, в городе повреждено более 60 жилых домов, три учебных заведения, женская консультация, административное здание и около 15 гаражей.
Около 20 человек пострадали.
А недавно стало известно, что из-под завалов полуразрушенного дома достали тела женщины и мужчины — супругов.
Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.
Поисково-спасательные работы на месте трагедии продолжаются.
Напомним, ранее мы писали, что Игнат рассказал, почему во время сегодняшней атаки сбили 18 ракет и дронов из 38: нужны Patriot или SAMP/T.
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