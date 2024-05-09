В Украине увеличили штрафы за уклонение от мобилизации

Согласно принятому закону, в действие вступают следующие изменения:
Всего за законопроект проголосовали 256 парламентариев. Закон вступает в силу через месяц после его подписания Владимиром Зеленским.
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