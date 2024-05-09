В Украине увеличили штрафы за уклонение от мобилизации

Сегодня Верховная Рада проголосовала за законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс и кодекс об административном правонарушении мобилизации.

Согласно принятому закону, в действие вступают следующие изменения:

за нарушение правил военного учета: в мирное время штраф от 3400 до 5100 грн.; в военное (или за повторное нарушение) — от 17000 до 25500 грн.

за нарушение законодательства об обороне и мобилизации в мирное время: для граждан – от 5100 до 8500 грн; для должностных и юридических лиц – от 17000 до 34000 грн.

за уклонение от мобилизации в военное время: для граждан – от 17000 до 25500 грн; для должностных и юридических лиц — от 34000 до 59000 грн.

Всего за законопроект проголосовали 256 парламентариев. Закон вступает в силу через месяц после его подписания Владимиром Зеленским.

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