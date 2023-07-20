В Днепре мужчина упал под колеса трамвая

Недавно под колеса трамвая №19 бросился пьяный мужчина. Детальнее об этом инциденте рассказал медик Влад Боднюк.
Скорую вызвал водитель трамвая, который едва не переехал попавшего под колеса габаритного транспорта пешехода. Приехав на место происшествия, медики увидели мужчину, который был в сознании, но в состоянии алкогольного опьянения.
Медики наложили турникеты на нижние конечности и обезболили пациента. Затем спасением пешехода занялись спасатели, пытавшиеся деблокировать пострадавшего из-под колес трамвая.
Вытащив беднягу, чрезвычайники передали его медикам. Фельдшеры еще раз осмотрели потерпевшего, дали ему кислород, провели инфузионную терапию и забрали 34-летнего мужчину в больницу.
Днепрянин отделался легким испугом, но получил серьезные травмы. Его лечение занимаются в профильном заведении.
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