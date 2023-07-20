Від удару рф по центру Миколаєва загинули люди: розбір завалів триває

Але, на жаль, є влучання у центрі Миколаєва.
У результаті біля триповерхового житлового будинку утворилася величезна вирва, а сам він загорівся. Крім того, у місті пошкоджено більше 60 житлових будинків, три навчальні заклади, жіноча консультація, адміністративна будівля та близько 15 гаражів.
Близько 20 людей постраждали.
А нещодавно стало відомо, що з-під завалів напівзруйнованого будинку дістали тіла жінки та чоловіка – подружжя.
Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.
Пошуково-рятувальні роботи на місці трагедії тривають.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Ігнат розповів, чому під час сьогоднішньої атаки збили 18 ракет та дронів із 38: потрібні Patriot або SAMP/T.
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