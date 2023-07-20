Від удару рф по центру Миколаєва загинули люди: розбір завалів триває

Сьогодні вночі росіяни атакували Південь України 38 ракетами та дронами. 18 цілей наша ППО знищила.

Але, на жаль, є влучання у центрі Миколаєва.

У результаті біля триповерхового житлового будинку утворилася величезна вирва, а сам він загорівся. Крім того, у місті пошкоджено більше 60 житлових будинків, три навчальні заклади, жіноча консультація, адміністративна будівля та близько 15 гаражів.

Близько 20 людей постраждали.

А нещодавно стало відомо, що з-під завалів напівзруйнованого будинку дістали тіла жінки та чоловіка – подружжя.

Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

Пошуково-рятувальні роботи на місці трагедії тривають.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Ігнат розповів, чому під час сьогоднішньої атаки збили 18 ракет та дронів із 38: потрібні Patriot або SAMP/T.

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