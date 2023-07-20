Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Від удару рф по центру Миколаєва загинули люди: розбір завалів триває

Сьогодні 17:45
просмотров

Сьогодні вночі росіяни атакували Південь України 38 ракетами та дронами. 18 цілей наша ППО знищила.

Новости Днепра про Від удару рф по центру Миколаєва загинули люди: розбір завалів триває

Але, на жаль, є влучання у центрі Миколаєва.

У результаті біля триповерхового житлового будинку утворилася величезна вирва, а сам він загорівся. Крім того, у місті пошкоджено більше 60 житлових будинків, три навчальні заклади, жіноча консультація, адміністративна будівля та близько 15 гаражів.

Близько 20 людей постраждали.

А нещодавно стало відомо, що з-під завалів напівзруйнованого будинку дістали тіла жінки та чоловіка – подружжя.

Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

Пошуково-рятувальні роботи на місці трагедії тривають.

Новости Днепра про Від удару рф по центру Миколаєва загинули люди: розбір завалів триває

Новости Днепра про Від удару рф по центру Миколаєва загинули люди: розбір завалів триває

Нагадаємо, раніше ми писали, що Ігнат розповів, чому під час сьогоднішньої атаки збили 18 ракет та дронів із 38: потрібні Patriot або SAMP/T.

Читайте також:

Новости Днепра про Від удару рф по центру Миколаєва загинули люди: розбір завалів триваєУкраїнська Новости Днепра про Від удару рф по центру Миколаєва загинули люди: розбір завалів триваєРусский

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Чи залишиться український дубляж у кінотеатрах: у законопроєкт про англійську мову внесли зміни
Новини Дніпра
Сьогодні 16:04
Чи залишиться український дубляж у кінотеатрах: у законопроєкт про англійську мову внесли зміни

Нещодавно президент України Володимир Зеленський подав законопроєкт, який має на…

Ракетний удар по центру Одеси: росіяни пошкодили консульство своїх друзів
новини України
Сьогодні 14:12
Ракетний удар по центру Одеси: росіяни пошкодили консульство своїх друзів

Під час нічного ракетного удару по Одесі постраждала будівля китайського…

Ігнат розповів, чому під час сьогоднішньої атаки збили 18 ракет та дронів із 38: потрібні Patriot або SAMP/T
новини України
Сьогодні 11:33
Ігнат розповів, чому під час сьогоднішньої атаки збили 18 ракет та дронів із 38: потрібні Patriot або SAMP/T

Сьогодні вночі росіяни знову атакували ракетами та дронами Південь України…

Онікси, Х-22, Калібри, Іскандери та шахеди: росіяни знову масовано атакували Південь, ППО знищила 18 цілей із 38
новини України
Сьогодні 09:00
Онікси, Х-22, Калібри, Іскандери та шахеди: росіяни знову масовано атакували Південь, ППО знищила 18 цілей із 38

Офіційна інформація від Повітряних сил.

Наверх