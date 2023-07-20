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У Дніпрі чоловік впав під колеса трамвая

Сьогодні 16:29
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У Дніпрі під колеса трамвая впав нетверезий чоловік.

Новости Днепра про У Дніпрі чоловік впав під колеса трамвая

Нещодавно під колеса трамвая №19 кинувся п’яний чоловік. Детальніше про цей інцидент розповів медик Влад Боднюк. 

Швидку викликав водій трамвая, який ледь не переїхав пішохода, що потрапив під колеса габаритного транспорту. Приїхавши на місце події, медики побачили чоловіка, який був при тямі, але в стані алкогольного сп’яніння. 

Медики наклали турнікети на нижні кінцівки та знеболили пацієнта. Потім порятунком пішохода зайнялися рятувальники, які намагалися деблокувати постраждалого з-під коліс трамвая.

Новости Днепра про У Дніпрі чоловік впав під колеса трамвая

Витягнувши бідолагу, надзвичайники передали його медикам. Фельдшери ще раз оглянули потерпілого, дали йому кисень, провели інфузійну терапію та забрали 34-річного чоловіка до лікарні. 

Дніпрянин відбувся легким переляком, але отримав досить серйозні травми. Його лікуванням займаються у профільному закладі. 

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Новости Днепра про У Дніпрі чоловік впав під колеса трамваяУкраїнська

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