У центрі Павлограда дідусь упав у 1,5-метрову яму

Дідуся госпіталізували.

Сьогодні, 20 липня, у центрі Павлограда на вулиці Полтавській стався нещасний випадок – там 77-річний чоловік упав в 1,5-метрову яму.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 12:38.

Рятувальники дістали дідуся з ями та передали медикам.

Постраждалого з травмами госпіталізували до лікарні.

В якому він стані – невідомо.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі чоловік впав під колеса трамвая.

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