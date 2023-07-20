У центрі Павлограда дідусь упав у 1,5-метрову яму

Сьогодні, 20 липня, у центрі Павлограда на вулиці Полтавській стався нещасний випадок – там 77-річний чоловік упав в 1,5-метрову яму.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 12:38.
Рятувальники дістали дідуся з ями та передали медикам.
Постраждалого з травмами госпіталізували до лікарні.
В якому він стані – невідомо.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі чоловік впав під колеса трамвая.
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Красень!
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