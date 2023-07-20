Сайт Дніпра
Новини Онікси, Х-22, Калібри, Іскандери та шахеди: росіяни знову масовано атакували Південь, ППО знищила 18 цілей із 38
Онікси, Х-22, Калібри, Іскандери та шахеди: росіяни знову масовано атакували Південь, ППО знищила 18 цілей із 38
Офіційна інформація від Повітряних сил.
Сьогодні вночі росіяни знову атакували Південь України – під ударом російських ракет були порти, причали, житлові будинки і торгові мережі Одеської та Миколаївської областей.
Як повідомили у пресслужбі Повітряних сил, загалом противник випустив 38 боєприпасів: 19 крилатих ракет та 19 дронів-камікадзе:
7 крилатих ракет «Онікс» з берегового ракетного комплексу «Бастіон» (Крим);
4 крилаті ракети повітряного базування Х-22 – пуски здійснювались з восьми літаків Ту-22МЗ (акваторія Чорного моря);
3 крилаті ракети морського базування «Калібр», імовірно, з підводного човна (акваторія Чорного моря);
5 крилатих ракет наземного базування «Іскандер-К» (Крим);
19 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131» з двох напрямків – південного (Чауда, Крим) та північно-східного (Курськ).
Наші захисники знищили 18 повітряних цілей:
2 крилаті ракети морського базування «Калібр»;
3 крилаті ракети наземного базування «Іскандер-К»;
13 ударних дронів «Shahed-136/131».
Тримаймо небо! Разом – до перемоги! – зазначили у пресслужбі ПС.
Нагадаємо, раніше ми писали, що
уночі росіяни вдарили ракетою по центру Миколаєва (ФОТО).
Читайте також:
Українська Александра Лучка
Автор:
Новини Дніпра
Сьогодні 08:31
13 червня вночі у бліндажі на блокпосту біля села Піщанка…
Новини Дніпра
Сьогодні 08:00
Не забудьте парасольку!
новини України
Сьогодні 07:15
Сьогодні вночі росіяни знову тероризували мешканців Одеської та Миколаївської областей.
Новини Дніпра
Вчора 18:03
Нападник вже мав судимість.