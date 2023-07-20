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  • Онікси, Х-22, Калібри, Іскандери та шахеди: росіяни знову масовано атакували Південь, ППО знищила 18 цілей із 38

Онікси, Х-22, Калібри, Іскандери та шахеди: росіяни знову масовано атакували Південь, ППО знищила 18 цілей із 38

Сьогодні 09:00
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Офіційна інформація від Повітряних сил.

Новости Днепра про Онікси, Х-22, Калібри, Іскандери та шахеди: росіяни знову масовано атакували Південь, ППО знищила 18 цілей із 38

Сьогодні вночі росіяни знову атакували Південь України – під ударом російських ракет були порти, причали, житлові будинки і торгові мережі Одеської та Миколаївської областей.

Як повідомили у пресслужбі Повітряних сил, загалом противник випустив 38 боєприпасів: 19 крилатих ракет та 19 дронів-камікадзе:

  • 7 крилатих ракет «Онікс» з берегового ракетного комплексу «Бастіон» (Крим);
  • 4 крилаті ракети повітряного базування Х-22 – пуски здійснювались з восьми літаків Ту-22МЗ (акваторія Чорного моря);
  • 3 крилаті ракети морського базування «Калібр», імовірно, з підводного човна (акваторія Чорного моря);
  • 5 крилатих ракет наземного базування «Іскандер-К» (Крим);
  • 19 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131» з двох напрямків – південного (Чауда, Крим) та північно-східного (Курськ).

Наші захисники знищили 18 повітряних цілей:

  • 2 крилаті ракети морського базування «Калібр»;
  • 3 крилаті ракети наземного базування «Іскандер-К»;
  • 13 ударних дронів «Shahed-136/131».

Тримаймо небо! Разом – до перемоги! – зазначили у пресслужбі ПС.

Новости Днепра про Онікси, Х-22, Калібри, Іскандери та шахеди: росіяни знову масовано атакували Південь, ППО знищила 18 цілей із 38

Нагадаємо, раніше ми писали, що уночі росіяни вдарили ракетою по центру Миколаєва (ФОТО).

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Новости Днепра про Онікси, Х-22, Калібри, Іскандери та шахеди: росіяни знову масовано атакували Південь, ППО знищила 18 цілей із 38Українська

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