Онікси, Х-22, Калібри, Іскандери та шахеди: росіяни знову масовано атакували Південь, ППО знищила 18 цілей із 38

Офіційна інформація від Повітряних сил.

Сьогодні вночі росіяни знову атакували Південь України – під ударом російських ракет були порти, причали, житлові будинки і торгові мережі Одеської та Миколаївської областей.

Як повідомили у пресслужбі Повітряних сил, загалом противник випустив 38 боєприпасів: 19 крилатих ракет та 19 дронів-камікадзе:

7 крилатих ракет «Онікс» з берегового ракетного комплексу «Бастіон» (Крим);

4 крилаті ракети повітряного базування Х-22 – пуски здійснювались з восьми літаків Ту-22МЗ (акваторія Чорного моря);

3 крилаті ракети морського базування «Калібр», імовірно, з підводного човна (акваторія Чорного моря);

5 крилатих ракет наземного базування «Іскандер-К» (Крим);

19 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131» з двох напрямків – південного (Чауда, Крим) та північно-східного (Курськ).

Наші захисники знищили 18 повітряних цілей:

2 крилаті ракети морського базування «Калібр»;

3 крилаті ракети наземного базування «Іскандер-К»;

13 ударних дронів «Shahed-136/131».

Тримаймо небо! Разом – до перемоги! – зазначили у пресслужбі ПС.

Нагадаємо, раніше ми писали, що уночі росіяни вдарили ракетою по центру Миколаєва (ФОТО).

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