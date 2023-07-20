Ігнат розповів, чому під час сьогоднішньої атаки збили 18 ракет та дронів із 38: потрібні Patriot або SAMP/T

Сьогодні вночі росіяни знову атакували ракетами та дронами Південь України - Миколаївську та Одеську області.

Під ударом були порти, причали, житлові будинки і торгові мережі.

Як повідомили у пресслужбі Повітряних сил, загалом противник випустив 38 боєприпасів: 19 крилатих ракет (7 ракет «Онікс», 4 Х-22, 3 «Калібри», 5 «Іскандерів-К») та 19 дронів-камікадзе.

Наші захисники знищили 18 повітряних цілей: 2 «Калібри», 3 «Іскандери-К» та 13 ударних дронів «Shahed-136/131».

Пізніше речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, чому під час сьогоднішньої атаки збили 18 ракет та дронів із 38.

За його словами, наша ПВО не може збивати ракети Х-22 та “Онікс”.

Так, Х-22 надзвукова ракета, її швидкість – понад 4000 км\год. Вона заходить на ціль по балістичній траєкторії, для її збиття потрібні комплекси Patriot, яких в Україні дуже мало.

А от «Онікс» – протикорабельна ракета наземного базування, вона летить на великій висоті, має швидкість – понад 3000 км\год. А під час заходу на ціль опускається до 10-15 метрів дуже низько над поверхнею води, тому її виявити важко, не те що збити.

Тому для захисту Одеси та Миколаєва нам потрібно більше комплексів Patriot або SAMP/T, які ми могли б розташувати у цих містах, – зазначив Ігнат.

Нагадаємо, раніше ми писали, що уночі росіяни вдарили ракетою по центру Миколаєва (ФОТО).

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