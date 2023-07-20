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Уночі росіяни вдарили ракетою по центру Миколаєва (ФОТО)

Сьогодні 07:15
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Сьогодні вночі росіяни знову тероризували мешканців Одеської та Миколаївської областей.

Новости Днепра про Уночі росіяни вдарили ракетою по центру Миколаєва (ФОТО)

Моніторингові канали писали, що на області летять ракети та дрони. Інформації від офіційних джерел щодо атаки та її наслідків поки немає.

Але відомо, що один із ударів прийшовся по центру Миколаєва.

Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

У результаті біля триповерхового житлового будинку утворилася величезна вирва, а сам він загорівся. Крім того, пошкоджені і інші будинки. А ще на одній адресі пошкоджено близько 15 гаражів.

Новости Днепра про Уночі росіяни вдарили ракетою по центру Миколаєва (ФОТО)

Новости Днепра про Уночі росіяни вдарили ракетою по центру Миколаєва (ФОТО)

На жаль, постраждали 18 осіб, з них 9 госпіталізовано, зокрема 5 дітей, 2 людей врятували з-під завалів.

Про це написав Віталій Кім, голова Миколаївської ОВА.

За його словами, є і загиблі.

Не пробачимо! Помстимося!

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