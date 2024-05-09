В каких случаях можно не воевать по религиозным убеждениям, — постановление Верховного Суда

Когда в июле 2022 года мужчина отказался принимать повестку в военкомат, объясняя это наличием религиозных убеждений, ККС ВС принял это во внимание.
Коллегия судей согласилась с заключением Суда о предоставлении лицу уголовной ответственности после того, как оказалось, что мужчина не принадлежит к религиозным организациям, а также проходил досрочную службу.
Учитывая ситуацию, Суд постановил, что религиозные убеждения гражданина исключают уголовную ответственность за уклонение от призыва на военную службу в случае, если человек подтвердит:
— правдивость убеждений (для этого необходимо предоставить имеющиеся доказательства);
— принадлежность к религиозным организациям, вероучение которых запрещает пользоваться оружием.
Читайте также:
Автор:
Хорошего дня, друзья!
В пригороде Днепра будет курсировать бесплатный автобус.
В Днепре необходима помощь в поисках ребенка.
В Днепре скончалась доцент медицинского университета.
В Днепре разоблачили женщину, которая брала деньги за аренду и обрывала связь с арендатором.
Теперь мужчину, который нанял детей на строительство, будут судить.
В центре Днепра снова заметили петуха ростом с человека.
Жительница Днепра пожаловалась на цветочный киоск, продавцы которого "втюхали" ее сыну пион по высокой цене.
В Днепре все желающие вместе с детьми создали карту Украины из 805 маков.
В Днепре есть несколько неофициальных рынков. Все они очень популярны среди жителей тех районов и жилмассивов, где они расположены. Но часто такие рынки выглядят весьма непрезентабельно и с годами становятся все меньше в размерах – их вытесняют большие супермаркеты и…
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!