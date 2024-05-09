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В каких случаях можно не воевать по религиозным убеждениям, — постановление Верховного Суда

Сегодня 11:10
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Судебные власти Украины определили, когда религиозные убеждения гражданина снимают с него уголовную ответственность за уклонение от мобилизации.

Новости Днепра про В каких случаях можно не воевать по религиозным убеждениям, — постановление Верховного Суда

Когда в июле 2022 года мужчина отказался принимать повестку в военкомат, объясняя это наличием религиозных убеждений, ККС ВС принял это во внимание.

Коллегия судей согласилась с заключением Суда о предоставлении лицу уголовной ответственности после того, как оказалось, что мужчина не принадлежит к религиозным организациям, а также проходил досрочную службу.

Учитывая ситуацию, Суд постановил, что религиозные убеждения гражданина исключают уголовную ответственность за уклонение от призыва на военную службу в случае, если человек подтвердит:
— правдивость убеждений (для этого необходимо предоставить имеющиеся доказательства);
— принадлежность к религиозным организациям, вероучение которых запрещает пользоваться оружием.

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Новости Днепра про В каких случаях можно не воевать по религиозным убеждениям, — постановление Верховного СудаУкраїнська Новости Днепра про В каких случаях можно не воевать по религиозным убеждениям, — постановление Верховного СудаРусский

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