В каких случаях можно не воевать по религиозным убеждениям, — постановление Верховного Суда

Судебные власти Украины определили, когда религиозные убеждения гражданина снимают с него уголовную ответственность за уклонение от мобилизации.

Когда в июле 2022 года мужчина отказался принимать повестку в военкомат, объясняя это наличием религиозных убеждений, ККС ВС принял это во внимание.

Коллегия судей согласилась с заключением Суда о предоставлении лицу уголовной ответственности после того, как оказалось, что мужчина не принадлежит к религиозным организациям, а также проходил досрочную службу.

Учитывая ситуацию, Суд постановил, что религиозные убеждения гражданина исключают уголовную ответственность за уклонение от призыва на военную службу в случае, если человек подтвердит:

— правдивость убеждений (для этого необходимо предоставить имеющиеся доказательства);

— принадлежность к религиозным организациям, вероучение которых запрещает пользоваться оружием.

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