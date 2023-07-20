Игнат рассказал, почему во время сегодняшней атаки сбили 18 ракет и дронов из 38: нужны Patriot или SAMP/T

Под ударом находились порты, причалы, жилые дома и торговые сети.
Как сообщили в пресс-службе Воздушных сил, всего противник выпустил 38 боеприпасов: 19 крылатых ракет (7 ракет «Оникс», 4 Х-22, 3 «Калибра», 5 «Искандеров-К») и 19 дронов-камикадзе.
Наши защитники уничтожили 18 воздушных целей: 2 «Калибра», 3 «Искандера-К» и 13 ударных дронов «Shahed-136/131».
Позже спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, почему во время сегодняшней атаки сбили 18 ракет и дронов из 38.
По его словам, наша ПВО не может сбивать ракеты Х-22 и «Оникс».
Так, Х-22 сверхзвуковая ракета, ее скорость – более 4000 км/ч. Она заходит на цель по баллистической траектории, для ее сбития нужны комплексы Patriot, которых в Украине очень мало.
А вот «Оникс» – противокорабельная ракета наземного базирования, она летит на большой высоте, имеет скорость – более 3000 км/ч. А во время захода на цель опускается до 10-15 метров очень низко над поверхностью воды, поэтому ее обнаружить трудно, не то что сбить.
Поэтому для защиты Одессы и Николаева нам нужно больше комплексов Patriot или SAMP/T, которые мы могли бы разместить в этих городах, – отметил Игнат.
Напомним, ранее мы писали, что ночью россияне ударили ракетой по центру Николаева (ФОТО).
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Александра Лучка
Автор:
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