Сотрудница Укрзализныци слила врагу видео с бойцами, охраняющими мост в Днепре

Жительница Днепра слила информацию об обороне одного из мостов.

Об этом сообщили в областной прокуратуре.

По данным следствия, работница «Укрзализныци» сняла на камеру военных, охраняющих один из мостов в Днепре. Это видео она послала россиянину через телеграммы.

Как отметили правоохранители, информация об охране моста до этого не размещалась в свободном доступе Силами обороны.

Известно, что женщина родилась на территории России, а именно в Приморском крае, но живет долгое время в Днепре.

Во время обысков у нее изъяли телефон, на который она сняла видео.

Женщине объявили о подозрении в несанкционированном распространении информации о расположении Вооруженных Сил Украины, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. 114-2 УК Украины) и отправили под стражу.

Как уточнили в СБУ, со своим куратором женщина познакомилась в начале 2023 года. Задержанная активно общалась в пророссийских пабликах, из-за чего и попала в поле зрения окупантов.

Днепрянка согласилась разведать информацию о Силах обороны в Днепре. Для этого она ездила по городу и снимала видео нужные объекты инфраструктуры. Эту информацию россияне хотели использовать при планировании ракетных ударов.

Информатор активно сотрудничала с российским военным, который воюет на оккупированной части Донбасса. Злоумышленнице грозит до 8 лет тюрьмы.

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