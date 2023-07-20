Сотрудница Укрзализныци слила врагу видео с бойцами, охраняющими мост в Днепре

Об этом сообщили в областной прокуратуре.
По данным следствия, работница «Укрзализныци» сняла на камеру военных, охраняющих один из мостов в Днепре. Это видео она послала россиянину через телеграммы.
Как отметили правоохранители, информация об охране моста до этого не размещалась в свободном доступе Силами обороны.
Известно, что женщина родилась на территории России, а именно в Приморском крае, но живет долгое время в Днепре.
Во время обысков у нее изъяли телефон, на который она сняла видео.
Женщине объявили о подозрении в несанкционированном распространении информации о расположении Вооруженных Сил Украины, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. 114-2 УК Украины) и отправили под стражу.
Как уточнили в СБУ, со своим куратором женщина познакомилась в начале 2023 года. Задержанная активно общалась в пророссийских пабликах, из-за чего и попала в поле зрения окупантов.
Днепрянка согласилась разведать информацию о Силах обороны в Днепре. Для этого она ездила по городу и снимала видео нужные объекты инфраструктуры. Эту информацию россияне хотели использовать при планировании ракетных ударов.
Информатор активно сотрудничала с российским военным, который воюет на оккупированной части Донбасса. Злоумышленнице грозит до 8 лет тюрьмы.
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