На Днепропетровщине сегодня прогремят мощные взрывы: что произошло

Без паники!

Сегодня, 20 июля, в Кривом Роге прогремят мощные взрывы.

Но причин для паники нет, ведь взрывы – производственные.

Так, в 12:00 будет произведен плановый взрыв в карьере «№ 2-бис» ПАО «АМКР» (Ингулецкий, Центрально-Городской районы), а в 14:00 – в карьере «Северный» (Саксаганский, Центрально-Городской районы).

Об этом сообщил глава Рады обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

По его словам, производственные взрывы контролируются, причин для беспокойства нет.

Но ни в коем случае не игнорируйте тревогу!

Читайте также:

Українська Русский

Автор: