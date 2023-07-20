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На Днепропетровщине сегодня прогремят мощные взрывы: что произошло

Сегодня 10:00
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Без паники!

Новости Днепра про На Днепропетровщине сегодня прогремят мощные взрывы: что произошло

Сегодня, 20 июля, в Кривом Роге прогремят мощные взрывы.

Но причин для паники нет, ведь взрывы – производственные.

Так, в 12:00 будет произведен плановый взрыв в карьере «№ 2-бис» ПАО «АМКР» (Ингулецкий, Центрально-Городской районы), а в 14:00 – в карьере «Северный» (Саксаганский, Центрально-Городской районы). 

Об этом сообщил глава Рады обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

По его словам, производственные взрывы контролируются, причин для беспокойства нет.

Новости Днепра про На Днепропетровщине сегодня прогремят мощные взрывы: что произошло

Но ни в коем случае не игнорируйте тревогу!

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