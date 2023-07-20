На Днепропетровщине сегодня прогремят мощные взрывы: что произошло

Сегодня, 20 июля, в Кривом Роге прогремят мощные взрывы.
Но причин для паники нет, ведь взрывы – производственные.
Так, в 12:00 будет произведен плановый взрыв в карьере «№ 2-бис» ПАО «АМКР» (Ингулецкий, Центрально-Городской районы), а в 14:00 – в карьере «Северный» (Саксаганский, Центрально-Городской районы).
Об этом сообщил глава Рады обороны Кривого Рога Александр Вилкул.
По его словам, производственные взрывы контролируются, причин для беспокойства нет.
Но ни в коем случае не игнорируйте тревогу!
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