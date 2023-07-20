В Днепре на просп. Леси Украинки на тротуар упал кусок балкона (ФОТО)

Происшествие произошло на проспекте Леси Украинки, 69 (ранее – проспект Пушкина).
Об этом сообщили местные Telegram-каналы.
Кусок балкона обрушился в довольно людном месте — рядом много магазинов.
К счастью, никто не пострадал.
Пожалуйста, будьте осторожны!
Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге обрушился балкон с людьми.
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