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В Днепре на просп. Леси Украинки на тротуар упал кусок балкона (ФОТО)

Сегодня 09:25
просмотров

Вчера, 19 июля, в Днепре на тротуар упал кусок балкона.

Новости Днепра про В Днепре на просп. Леси Украинки на тротуар упал кусок балкона (ФОТО)

Происшествие произошло на проспекте Леси Украинки, 69 (ранее – проспект Пушкина).

Об этом сообщили местные Telegram-каналы.

Кусок балкона обрушился в довольно людном месте — рядом много магазинов.

К счастью, никто не пострадал.

Новости Днепра про В Днепре на просп. Леси Украинки на тротуар упал кусок балкона (ФОТО)

Новости Днепра про В Днепре на просп. Леси Украинки на тротуар упал кусок балкона (ФОТО)

Пожалуйста, будьте осторожны!

Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге обрушился балкон с людьми.

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Новости Днепра про В Днепре на просп. Леси Украинки на тротуар упал кусок балкона (ФОТО)Українська Новости Днепра про В Днепре на просп. Леси Украинки на тротуар упал кусок балкона (ФОТО)Русский

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