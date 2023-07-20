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Ночью россияне ударили ракетой по центру Николаева (ФОТО)

Сегодня 07:15
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Сегодня ночью россияне снова терроризировали жителей Одесской и Николаевской областей.

Новости Днепра про Ночью россияне ударили ракетой по центру Николаева (ФОТО)

Мониторинговые каналы писали, что на области летят ракеты и дроны. Информации от официальных источников об атаке и ее последствиях пока нет.

Но известно, что один из ударов пришелся по центру Николаева.

Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.

В результате возле трехэтажного жилого дома образовалась огромная воронка, а сам он загорелся. Кроме того, повреждены и другие дома. А еще по одному адресу повреждено около 15 гаражей.

Новости Днепра про Ночью россияне ударили ракетой по центру Николаева (ФОТО)

Новости Днепра про Ночью россияне ударили ракетой по центру Николаева (ФОТО)

К сожалению, пострадали 18 человек, из них 9 госпитализированы, в том числе 5 детей, 2 человек спасли из-под завалов.

Об этом написал Виталий Ким, глава Николаевской ОВА.

По его словам, есть и погибшие.

Новости Днепра про Ночью россияне ударили ракетой по центру Николаева (ФОТО)

Не простим! Отомстим!

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