В Днепре на ж/м Игрень неадекват крушил все вокруг

Как сообщают местные Telegram-каналы, пьяный мужчина начал буянить и крушить все вокруг.
Что стало причиной такого поведения горожанина – неизвестно.
Отмечается, что «успокаивать» мужчину приехали два патруля полиции и две машины охранной фирмы.
Мы обратились за комментарием в патрульную полицию. Там пока этот случай никак не комментируют.
Также неизвестно, как именно закончился инцидент.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре мужчина упал под колеса трамвая.
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