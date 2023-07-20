В Днепре на ж/м Игрень неадекват крушил все вокруг

Событие произошло сегодня на жилом массиве Игрень.

Как сообщают местные Telegram-каналы, пьяный мужчина начал буянить и крушить все вокруг.

Что стало причиной такого поведения горожанина – неизвестно.

Отмечается, что «успокаивать» мужчину приехали два патруля полиции и две машины охранной фирмы.

Мы обратились за комментарием в патрульную полицию. Там пока этот случай никак не комментируют.

Также неизвестно, как именно закончился инцидент.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре мужчина упал под колеса трамвая.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: